В 2023 году бизнес последний раз сдаст в СФР подтверждение кода ОКВЭД

Это будет последний отчет бизнеса по старой схеме. Причем для него будут новые правила и новые формы. Об этом мы рассказывали здесь.

Проект размещен на федеральном портале.

Основные изменения:

в порядке ФСС заменили на СФР;

в порядке 4-ФСС заменили на ЕФС-1;

в порядке прописали, что о тарифе СФР сообщает по утвержденной форме;

ввели форму уведомления о страховом тарифе;

в бланке заявления ФСС заменили на СФР

в бланке заявления о выделении подразделений организации в СКЕ заменили ФСС на СФР.

Справка-подтверждение, где указываются коды ОКВЭД и доходы по ним, не меняется.