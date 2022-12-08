В 2023 году бизнес последний раз сдаст в СФР подтверждение кода ОКВЭД

Это будет последний отчет бизнеса по старой схеме. Причем для него будут новые правила и новые формы. Об этом мы рассказывали здесь.
Проект размещен на федеральном портале.
Открыта запись на «Мега-вебинар для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность»
Основные изменения:
- в порядке ФСС заменили на СФР;
- в порядке 4-ФСС заменили на ЕФС-1;
- в порядке прописали, что о тарифе СФР сообщает по утвержденной форме;
- ввели форму уведомления о страховом тарифе;
- в бланке заявления ФСС заменили на СФР
- в бланке заявления о выделении подразделений организации в СКЕ заменили ФСС на СФР.
Справка-подтверждение, где указываются коды ОКВЭД и доходы по ним, не меняется.