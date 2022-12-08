Взносы на травматизм

В 2023 году бизнес последний раз сдаст в СФР подтверждение кода ОКВЭД

С сентября 2023 года планируют ввести новую систему по отражению видов деятельности в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ежегодное подтверждение вида деятельности в СФР отменят. Но в 2023 году (до 17.04.2023) сдать такое подтверждение надо.

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Это будет последний отчет бизнеса по старой схеме. Причем для него будут новые правила и новые формы. Об этом мы рассказывали здесь.

Проект размещен на федеральном портале.

Открыта запись на «Мега-вебинар для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность»

Основные изменения:

  • в порядке ФСС заменили на СФР;
  • в порядке 4-ФСС заменили на ЕФС-1;
  • в порядке прописали, что о тарифе СФР сообщает по утвержденной форме;
  • ввели форму уведомления о страховом тарифе;
  • в бланке заявления ФСС заменили на СФР
  • в бланке заявления о выделении подразделений организации в СКЕ заменили ФСС на СФР.

Справка-подтверждение, где указываются коды ОКВЭД и доходы по ним, не меняется.

Взносы на травматизм

В 2023 году бизнес последний раз сдаст в СФР подтверждение кода ОКВЭД

С сентября 2023 года планируют ввести новую систему по отражению видов деятельности в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ежегодное подтверждение вида деятельности в СФР отменят. Но в 2023 году (до 17.04.2023) сдать такое подтверждение надо.

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