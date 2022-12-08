Топ-менеджеров госкомпаний будут депремировать за плохие показатели

Новые правило ввели распоряжением правительства РФ от 5 декабря 2022 года №3733-р.

С 2022 года организации с госучастием должны ежеквартально отчитываться о ключевых показателей эффективности. Информацию об этом они размещают на межведомственном портале Росимущества.

Для отчетности используется целая система показателей.

Их утверждал совет директоров госкомпаний после согласования с профильными министерствами. Теперь все изменилось.

Решения о КПЭ будет принимать межведомственная рабочая группа, с учетом предложений Минфина, позиций Минэкономразвития и отраслевых органов власти. И спускать через директивы или поручения Правительства.

Функциональные ключевые показатели эффективности отныне будут устанавливать для всех организаций с госучастием без исключения.

Еще новшество: изменится система премирования топ-менеджеров госкомпаний.

Размер вознаграждения, полагающегося руководителям за достижение функциональных ключевых показателей эффективности, зафиксировали: от 15 до 50% совокупной годовой премии. Задумано, что вилка будет стимулировать руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов.

Кроме того, топ-менеджеров грозятся депремировать, если они скроют данные о ключевых показателях эффективности или опоздают с публикацией в системе ГАС «Управление». Снять за это могут не менее 20% стимулирующих выплат.