Сколько взносов в 2023 году пойдет на вашу пенсию из общего тарифа 30%

Сейчас взносы на ОПС с дохода ниже предельной базы платят по тарифу 22%, свыше предельной базы – 10%. С 2023 года будет единый тариф для взносов на все виды страхования – 30% с дохода до предельной базы и 15,1% с дохода свыше этой базы.

На ОПС от этих тарифов пойдет 72,8%.

Такие тарифы прописаны в статье 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ об ОПС (в редакции с 01.01.2023).

Если доход до предельной базы, то расклад по процентам такой: 53,4% – индивидуальная часть тарифа (влияет на вашу будущую пенсию);

19,4% – солидарная часть тарифа (не влияет на вашу будущую пенсию).

Если доход свыше предельной базы, то расклад по процентам такой:

72,8% – солидарная часть тарифа (не влияет на вашу будущую пенсию).

Смотрите в нашей таблице, как распределяются взносы в 2022 и 2023 годах. Для большей наглядности, предельную базу в 2023 возьмем на уровне 2022 года. Фактически она будет 1 917 000 руб.

2022 2023 Тариф взносов до предельной базы 22% 72,8% от 30% Индивидуальная часть 16% 53,4% от 30% Солидарная часть 6% 19,4% от 30% Тариф взносов свыше предельной базы 10% 72,8% от 15,1% Зарплата сотрудника 2 000 000 Предельная база 1 565 000 Взносы до предельной базы 344 300 341 796 Индивидуальная часть 250 400 250 713 Солидарная часть 93 900 91 083 Взносы свыше предельной базы 43 500 47 818,68 Итого взносы на ОПС 387 800 389 614,68

Как в 2023 году взносы на ОПС будут переводить в пенсионные баллы, мы рассказывали здесь.

А в этой таблице – расчет взносов с зарплаты в 2 000 000 рублей с учетом новой предельной базы в 2023 году.