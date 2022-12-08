Страховые взносы

Сколько взносов в 2023 году пойдет на вашу пенсию из общего тарифа 30%

В 2023 году на ОПС пойдет 72,8% от единого 30-процентного тарифа. На ваш ИЛС попадет 53,4%.

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Сейчас взносы на ОПС с дохода ниже предельной базы платят по тарифу 22%, свыше предельной базы – 10%. С 2023 года будет единый тариф для взносов на все виды страхования – 30% с дохода до предельной базы и 15,1% с дохода свыше этой базы.

На ОПС от этих тарифов пойдет 72,8%.

Такие тарифы прописаны в статье 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ об ОПС (в редакции с 01.01.2023).

Если доход до предельной базы, то расклад по процентам такой:

  • 53,4% – индивидуальная часть тарифа (влияет на вашу будущую пенсию);
  • 19,4% – солидарная часть тарифа (не влияет на вашу будущую пенсию).

Если доход свыше предельной базы, то расклад по процентам такой:

  • 72,8% – солидарная часть тарифа (не влияет на вашу будущую пенсию).

Смотрите в нашей таблице, как распределяются взносы в 2022 и 2023 годах. Для большей наглядности, предельную базу в 2023 возьмем на уровне 2022 года. Фактически она будет 1 917 000 руб.

 

2022

2023

Тариф взносов до предельной базы

22%

72,8% от 30%

Индивидуальная часть

16%

53,4% от 30%

Солидарная часть

6%

19,4% от 30%

Тариф взносов свыше предельной базы

10%

72,8% от 15,1%

Зарплата сотрудника

2 000 000

Предельная база

1 565 000

Взносы до предельной базы

344 300

341 796

Индивидуальная часть

250 400

250 713

Солидарная часть

93 900

91 083

Взносы свыше предельной базы

43 500

47 818,68

Итого взносы на ОПС

387 800

389 614,68

Как в 2023 году взносы на ОПС будут переводить в пенсионные баллы, мы рассказывали здесь.

А в этой таблице – расчет взносов с зарплаты в 2 000 000 рублей с учетом новой предельной базы в 2023 году.

 

2022

2023

Зарплата сотрудника

2 000 000

Предельная база

1 565 000

1 917 000

Взносы до предельной базы

344 300

418 672,80

Индивидуальная часть

250 400

307 103,40

Солидарная часть

93 900

111 569,40

Взносы свыше предельной базы

43 500

9 124,02

Итого взносы на ОПС

387 800

427 796,82

 

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В 2023 году на ОПС пойдет 72,8% от единого 30-процентного тарифа. На ваш ИЛС попадет 53,4%

Сейчас взносы на ОПС с дохода ниже предельной базы платят по тарифу 22%, свыше предельной базы – 10%. С 2023 года будет единый тариф для взносов на все виды страхования – 30% с дохода до предельной базы и 15,1% с дохода свыше этой базы.

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