Сколько взносов в 2023 году пойдет на вашу пенсию из общего тарифа 30%

Сейчас взносы на ОПС с дохода ниже предельной базы платят по тарифу 22%, свыше предельной базы – 10%. С 2023 года будет единый тариф для взносов на все виды страхования – 30% с дохода до предельной базы и 15,1% с дохода свыше этой базы.
На ОПС от этих тарифов пойдет 72,8%.
Такие тарифы прописаны в статье 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ об ОПС (в редакции с 01.01.2023).
Если доход до предельной базы, то расклад по процентам такой:
- 53,4% – индивидуальная часть тарифа (влияет на вашу будущую пенсию);
- 19,4% – солидарная часть тарифа (не влияет на вашу будущую пенсию).
Если доход свыше предельной базы, то расклад по процентам такой:
- 72,8% – солидарная часть тарифа (не влияет на вашу будущую пенсию).
Смотрите в нашей таблице, как распределяются взносы в 2022 и 2023 годах. Для большей наглядности, предельную базу в 2023 возьмем на уровне 2022 года. Фактически она будет 1 917 000 руб.
2022
2023
Тариф взносов до предельной базы
22%
72,8% от 30%
Индивидуальная часть
16%
53,4% от 30%
Солидарная часть
6%
19,4% от 30%
Тариф взносов свыше предельной базы
10%
72,8% от 15,1%
Зарплата сотрудника
2 000 000
Предельная база
1 565 000
Взносы до предельной базы
344 300
341 796
Индивидуальная часть
250 400
250 713
Солидарная часть
93 900
91 083
Взносы свыше предельной базы
43 500
47 818,68
Итого взносы на ОПС
387 800
389 614,68
Как в 2023 году взносы на ОПС будут переводить в пенсионные баллы, мы рассказывали здесь.
А в этой таблице – расчет взносов с зарплаты в 2 000 000 рублей с учетом новой предельной базы в 2023 году.
2022
2023
Зарплата сотрудника
2 000 000
Предельная база
1 565 000
1 917 000
Взносы до предельной базы
344 300
418 672,80
Индивидуальная часть
250 400
307 103,40
Солидарная часть
93 900
111 569,40
Взносы свыше предельной базы
43 500
9 124,02
Итого взносы на ОПС
387 800
427 796,82