Общество

Права дольщиков будут защищены еще лучше

Дольщики смогут быстрее получать денежную компенсацию по проблемным объектам недвижимости.

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Госдума приняла закон, который направлен на быстрое решение проблем участников долевого строительства, пишет «RG.RU».

Раньше недостроенные проблемные объекты передавались «Фонду развития территорий» только по решению суда. Теперь Фонд может самостоятельно принимать решение по проблемным объектам. Например, если дома не могут быть достроены или возникают трудности с оформлением прав собственности на землю.

«Фонд сможет по ходатайству губернаторов отозвать решение о финансировании завершения строительства, которым занимаются региональные фонды, при выявлении в ходе обследования объекта обстоятельств, при которых обязательства перед дольщиками не могут быть исполнены в установленный законом трехлетний срок», – пояснил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Дольщики быстрее получат денежное возмещение и смогут оспаривать в суде действия или бездействия Фонда.

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