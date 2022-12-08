Онлайн-курсы для бухгалтеров

Насколько этично рекламировать бухгалтерские услуги в чатах детсада и района

В «Красном уголке бухгалтера» сегодня обсуждают грани маркетинга и рекламы. Бухгалтер на аутсорсе поделилась успешным кейсом: привлекать клиентов можно через родительские чаты.

Версия для печати
Насколько этично рекламировать бухгалтерские услуги в чатах детсада и района
Иллюстрация: Анна Пчелина/Клерк.ру

Потенциальные клиенты живут по соседству. «На районе оказалось две мамочки с раскрученными блогами, которые сразу обратились ко мне за помощью. Еще одна незнакомая женщина передала мои контакты мужу, у которого бизнес по доставке еды и бухгалтерия от банка его не устраивает. За один день я нашла работу», – делится опытом бухгалтер.

Отзыв вызвал живую реакцию. Часть коллег высказалась против такого приема: «это неэтично, давайте все будут рекламу свою пихать во все чаты: ресницы, выгул собак, эпиляция».

Многие признались, что давно используют чаты переписки родителей и не только школы/детсада, но и кружков, «все методы хороши». А клиенты, с которыми ты чем-то связан, обычно более лояльны и вопрос о сотрудничестве решают обычно за считанные часы.

Если вопрос о том, где взять новых клиентов на свои услуги и как формировать средний чек, стоит ребром, советуем курс Ларисы Магафуровой.

Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция

В нем речь о том, как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес. Записывайтесь.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Онлайн-курсы для бухгалтеров

Юридический минимум для бухгалтера

Сейчас сложно представить себе юридически неподкованного бухгалтера. В объявлениях работодателей на должность бухгалтера все чаще звучит требование — «юридическая грамотность». Конечно, никто не требует от сотрудника бухгалтерии досконального знания юриспруденции. Но при выборе кандидата работодатели отдают предпочтение тем, кто имеет эти знания.

Юридический минимум для бухгалтера

Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение эффективности бизнес-процессов за счет автоматизации и интеграции предприятий

Развитие программы «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Переход на ERP – верное решение для компаний, которые хотят идти в ногу с прогрессом.

Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение эффективности бизнес-процессов за счет автоматизации и интеграции предприятий

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Онлайн-кассы

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Онлайн-касса сейчас нужна почти каждому бизнесу: только ограниченному списку сфер деятельности можно обойтись без нее. Спрос рождает предложение, как же заманчиво получить кассу бесплатно. Но возможно ли это?

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?
Пользователи интернета

Какие у вас требования к мобильному рабочему месту? Опрос

Мессенджеры давно стали незаменимой вещью для коммуникации, а потому глубоко вплелись не только в личные, но и в рабочие процессы. И насколько они важны, мы замечаем только, когда они падают. Как WhatsApp, к примеру, в последнее время.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще