Насколько этично рекламировать бухгалтерские услуги в чатах детсада и района

Потенциальные клиенты живут по соседству. «На районе оказалось две мамочки с раскрученными блогами, которые сразу обратились ко мне за помощью. Еще одна незнакомая женщина передала мои контакты мужу, у которого бизнес по доставке еды и бухгалтерия от банка его не устраивает. За один день я нашла работу», – делится опытом бухгалтер.

Отзыв вызвал живую реакцию. Часть коллег высказалась против такого приема: «это неэтично, давайте все будут рекламу свою пихать во все чаты: ресницы, выгул собак, эпиляция».

Многие признались, что давно используют чаты переписки родителей и не только школы/детсада, но и кружков, «все методы хороши». А клиенты, с которыми ты чем-то связан, обычно более лояльны и вопрос о сотрудничестве решают обычно за считанные часы.

Если вопрос о том, где взять новых клиентов на свои услуги и как формировать средний чек, стоит ребром, советуем курс Ларисы Магафуровой.

В нем речь о том, как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес. Записывайтесь.