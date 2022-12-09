6-НДФЛ

📅 Бухгалтеры хотят поменять сроки выплаты аванса, чтобы весь НДФЛ с одной зарплаты был в одной строке 6-НДФЛ

С 2023 года НДФС по выплатам с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца надо будет платить до 28 числа текущего месяца. Все удержания за этот период попадут в одну строку раздела 1 формы 6-НДФЛ.

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Бухгалтерам будет удобнее, если в этой строке будут зарплата одного целого месяца, а не сборная солянка из зарплаты прошлого месяца и аванса текущего.

Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Варианты такие:

  • срок выплаты аванса – до 22 числа (включительно);
  • срок выплаты аванса – после 22 числа.
Смотрите в нашей таблице расклад по этим двум вариантам для января.

 

 Вариант № 1. Даты выплаты – 20 число и 5 число

 Вариант № 2. Даты выплаты – 27 число и 10 число

Зарплата за 1 половину месяца (аванс)

 Зарплата за 2 половину месяца

 Зарплата за 1 половину месяца (аванс)

 Зарплата за 2 половину месяца

Дата выплаты дохода

 20.01.2023

 03.02.2023

 27.01.2023

 10.02.2023

Дата перечисления НДФЛ

 30.01.2023

 28.02.2023

28.02.2023

Строка раздела 1 ф. 6-НДФЛ

 021

 022

022

Месяц в справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ)

 01

 02

 01

 02

Таким образом, чтобы НДФЛ с зарплаты за один месяц попадал в один срок уплаты и одну строку 6-НДФЛ, дата выплаты аванса должна быть после 22 числа, причем желательно с запасом хотя бы на 2 дня (например, 25 числа), так как 23 число когда-то может быть выходным и придется сдвинуть сроки выплаты на 1 или 2 дня.

А вы не планируете менять дату выплаты аванса в 2023 году? Примите участие в нашем опросе.

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