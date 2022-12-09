📅 Бухгалтеры хотят поменять сроки выплаты аванса, чтобы весь НДФЛ с одной зарплаты был в одной строке 6-НДФЛ

Бухгалтерам будет удобнее, если в этой строке будут зарплата одного целого месяца, а не сборная солянка из зарплаты прошлого месяца и аванса текущего.

Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Варианты такие:

срок выплаты аванса – до 22 числа (включительно);

срок выплаты аванса – после 22 числа.

Смотрите в нашей таблице расклад по этим двум вариантам для января.

Вариант № 1. Даты выплаты – 20 число и 5 число Вариант № 2. Даты выплаты – 27 число и 10 число Зарплата за 1 половину месяца (аванс) Зарплата за 2 половину месяца Зарплата за 1 половину месяца (аванс) Зарплата за 2 половину месяца Дата выплаты дохода 20.01.2023 03.02.2023 27.01.2023 10.02.2023 Дата перечисления НДФЛ 30.01.2023 28.02.2023 28.02.2023 Строка раздела 1 ф. 6-НДФЛ 021 022 022 Месяц в справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ) 01 02 01 02

Таким образом, чтобы НДФЛ с зарплаты за один месяц попадал в один срок уплаты и одну строку 6-НДФЛ, дата выплаты аванса должна быть после 22 числа, причем желательно с запасом хотя бы на 2 дня (например, 25 числа), так как 23 число когда-то может быть выходным и придется сдвинуть сроки выплаты на 1 или 2 дня.

А вы не планируете менять дату выплаты аванса в 2023 году? Примите участие в нашем опросе.