📅 Бухгалтеры хотят поменять сроки выплаты аванса, чтобы весь НДФЛ с одной зарплаты был в одной строке 6-НДФЛ

Бухгалтерам будет удобнее, если в этой строке будут зарплата одного целого месяца, а не сборная солянка из зарплаты прошлого месяца и аванса текущего.
Этот вопрос обсуждают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».
Варианты такие:
- срок выплаты аванса – до 22 числа (включительно);
- срок выплаты аванса – после 22 числа.
|Вариант № 1. Даты выплаты – 20 число и 5 число
|Вариант № 2. Даты выплаты – 27 число и 10 число
|Зарплата за 1 половину месяца (аванс)
|Зарплата за 2 половину месяца
|Зарплата за 1 половину месяца (аванс)
|Зарплата за 2 половину месяца
|Дата выплаты дохода
|20.01.2023
|03.02.2023
|27.01.2023
|10.02.2023
|Дата перечисления НДФЛ
|30.01.2023
|28.02.2023
28.02.2023
|Строка раздела 1 ф. 6-НДФЛ
|021
|022
022
|Месяц в справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ)
|01
|02
|01
|02
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