При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111762.

Налог будет, если продать недвижимость, которой вы владели менее минимального срока (3 года или 5 лет). Но базу по НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет.

Вычет в 1 млн руб. применяют для такой недвижимости:

жилые дома;

квартиры;

комнаты;

садовые дома;

земельные участки.

Если проданная вами недвижимость не входит в этот перечень, то вычет будет 250 тыс. рублей.

Например, при продаже гаража вычет в 1 млн руб. не дадут.