При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111762.
Налог будет, если продать недвижимость, которой вы владели менее минимального срока (3 года или 5 лет). Но базу по НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет.
Вычет в 1 млн руб. применяют для такой недвижимости:
- жилые дома;
- квартиры;
- комнаты;
- садовые дома;
- земельные участки.
Если проданная вами недвижимость не входит в этот перечень, то вычет будет 250 тыс. рублей.
Например, при продаже гаража вычет в 1 млн руб. не дадут.