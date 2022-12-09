НДФЛ

При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей

Имущественный вычет при продаже недвижимости в размере 1 млн рублей можно заявить только для определенных объектов (жилье, земля). Для остальной недвижимости – вычет 250 тыс. рублей.

Версия для печати

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-04-05/111762.

Налог будет, если продать недвижимость, которой вы владели менее минимального срока (3 года или 5 лет). Но базу по НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет.

Вычет в 1 млн руб. применяют для такой недвижимости:

  • жилые дома;
  • квартиры;
  • комнаты;
  • садовые дома;
  • земельные участки.

Если проданная вами недвижимость не входит в этот перечень, то вычет будет 250 тыс. рублей.

Например, при продаже гаража вычет в 1 млн руб. не дадут.

Онлайн-кассы

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Онлайн-касса сейчас нужна почти каждому бизнесу: только ограниченному списку сфер деятельности можно обойтись без нее. Спрос рождает предложение, как же заманчиво получить кассу бесплатно. Но возможно ли это?

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще