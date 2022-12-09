Бухгалтеры ругают СБИС за странную политику по ценам. Так ли это на самом деле?

Пользователь Alexey Buchakow в «Рейтинге компаний» пишет о СБИС:

«Интересно услышать отклик по поводу треша с ценообразованием. Картина маслом: в личном кабинете система предлагает сделать продление по одной цене (30067 руб), а менеджер мне говорит „я вам сделала персональную скидку“ – и выставляет... барабанная дробь – 31130 рублей!»

История гневная и странная, тем более, что в конце выясняется, что «в начале диалога я смотрел не на тот виджет, и действительно с менеджером говорили о прошлогодних ценах. С этим разобрались в диалоге с менеджером».

Однако дальше клиент пишет, что расхождение в ценах в ЛК и при звонке менеджера все равно есть.

К голосу возмущенного присоединился и еще один из клерков:

«Вау-эффект – ценовая политика от СБИС».

И рассказал, что его запутала реклама СБИС Для магазинов: поступило предложение на 20% скидку для Розницы, человек купил, потом захотел продлить, а выяснилось, что «20% – это вовсе и не скидка, а оплата лицензии на срок, пропорциональный сумме оплаты».