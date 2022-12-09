HeadHunter теперь обязан передавать ФСБ данные о пользователях

Представитель сервиса поиска работы HeadHunter сообщил, что компанию действительно внесли в реестр организаторов распространения информации, пишет «Газета.ру».

В HeadHunter подчеркнули, что попадание в реестр носит технический характер и «ничего не меняет в работе компании».

«Все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством. Регламентируется порядок и процессы обработки запросов со стороны регулирующих и надзорных органов о предоставлении определенных данных. Как и в сервисах других крупных ИТ-компаний, интерфейс hh.ru имеет встроенную коммуникационную платформу для общения (мессенджер), которая является дополнительным объектом регулирования», – сказал представитель HeadHunter.

О внесении компании HeadHunter в ОРИ сообщила организация «Роскомсвобода». Теперь владелец сайта обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также их переписку.