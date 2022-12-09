Юристы в ТОПе популярных профессий на самозанятости

- копирайтеры, писатели, а также переводчики;
- юристы;
- грузчики;
- курьеры;
- носильщики.
- специалисты, занимающиеся ремонтом квартир (от отделочников до дизайнеров интерьеров);
- водители и перевозчики пассажиров (таксисты);
- маркетологи и специалисты по рекламе, SMM;
- фотографы;
- визажисты и парикмахеры.
- маркетологов,
- специалистов по PR и рекламе (с ними работает или планирует работать почти половина предприятий),
- IT-специалистов (от программиста до сисадмина и специалиста по обработке данных или дизайну сайтов). IT-специалисты наряду с юристами и переводчиками, проектировщиками и психологами в 2021 г. относились к числу самых высокооплачиваемых внештатников, по данным ФНС.
- курьеры (они нужны каждой четвертой компании);
- HR-специалисты;
- дизайнеры.
Портал МСП. РФ отмечает и гендерные различия профессий. По данным ФНС, в России 39% самозанятых женщин и 61% самозанятых мужчин.
Мастерами по маникюру, кондитерами, помощниками по хозяйству, грумерами, бухгалтерами, дизайнерами, репетиторами чаще становятся женщины. Среди мужчин преобладают грузчики, электрики, сантехники, специалисты по ремонту автомобилей, бытовой техники, буксировщики, эвакуаторщики.