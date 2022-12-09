Самозанятые

Юристы в ТОПе популярных профессий на самозанятости

Самозанятым доступно около сотни профессий. Исчерпывающего списка законом не установлено (хотя определено, чем не может заниматься самозанятый). Какие профессии чаще всего выбирают себе самозанятые?

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Самыми распространенными среди самозанятых профессиями в «МТС Банке» по результатам собственного исследования назвали следующие:

  • копирайтеры, писатели, а также переводчики;
  • юристы; 
  • грузчики;
  • курьеры; 
  • носильщики.
Также в топ наиболее популярных специальностей входят:
  • специалисты, занимающиеся ремонтом квартир (от отделочников до дизайнеров интерьеров);
  • водители и перевозчики пассажиров (таксисты);
  • маркетологи и специалисты по рекламе, SMM;
  • фотографы;
  • визажисты и парикмахеры.
Кого чаще всего приглашают на внештатную работу:
  • маркетологов,
  • специалистов по PR и рекламе (с ними работает или планирует работать почти половина предприятий),
  • IT-специалистов (от программиста до сисадмина и специалиста по обработке данных или дизайну сайтов). IT-специалисты наряду с юристами и переводчиками, проектировщиками и психологами в 2021 г. относились к числу самых высокооплачиваемых внештатников, по данным ФНС.
Кто еще востребован:

  • курьеры (они нужны каждой четвертой компании);
  • HR-специалисты;
  • дизайнеры.
Исследования, проведенные экспертами сервисов «YouDo бизнес» и HeadHunter, показывают, что каждая десятая российская компания обращается за услугами от 30 до 100 самозанятых.

Портал МСП. РФ отмечает и гендерные различия профессий. По данным ФНС, в России 39% самозанятых женщин и 61% самозанятых мужчин.

Мастерами по маникюру, кондитерами, помощниками по хозяйству, грумерами, бухгалтерами, дизайнерами, репетиторами чаще становятся женщины. Среди мужчин преобладают грузчики, электрики, сантехники, специалисты по ремонту автомобилей, бытовой техники, буксировщики, эвакуаторщики.

 

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