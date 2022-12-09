Юристы в ТОПе популярных профессий на самозанятости

копирайтеры, писатели, а также переводчики;

юристы;

грузчики;

курьеры;

носильщики.

специалисты, занимающиеся ремонтом квартир (от отделочников до дизайнеров интерьеров);

водители и перевозчики пассажиров (таксисты);

маркетологи и специалисты по рекламе, SMM;

фотографы;

визажисты и парикмахеры.

маркетологов,

специалистов по PR и рекламе (с ними работает или планирует работать почти половина предприятий),

IT-специалистов (от программиста до сисадмина и специалиста по обработке данных или дизайну сайтов). IT-специалисты наряду с юристами и переводчиками, проектировщиками и психологами в 2021 г. относились к числу самых высокооплачиваемых внештатников, по данным ФНС.

курьеры (они нужны каждой четвертой компании);

HR-специалисты;

дизайнеры.

Исследования, проведенные экспертами сервисов «YouDo бизнес» и HeadHunter, показывают, что каждая десятая российская компания обращается за услугами от 30 до 100 самозанятых.

Портал МСП. РФ отмечает и гендерные различия профессий. По данным ФНС, в России 39% самозанятых женщин и 61% самозанятых мужчин.

Мастерами по маникюру, кондитерами, помощниками по хозяйству, грумерами, бухгалтерами, дизайнерами, репетиторами чаще становятся женщины. Среди мужчин преобладают грузчики, электрики, сантехники, специалисты по ремонту автомобилей, бытовой техники, буксировщики, эвакуаторщики.