НДФЛ

В НК пропишут особенности по налогам в новых регионах

До 31 декабря 2023 года правительство сможет устанавливать особенности применения налогового законодательства в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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В НК пропишут особенности по налогам в новых регионах
Иллюстрация: Sora Shimazaki/pexels

Регулировать будут такие вопросы:

  • постановка на учет в ФНС юрлиц и ИП;
  • переход компаний и ИП на специальные налоговые режимы;
  • учет расходов до 31 декабря 2022 для целей налогообложения;
  • ответственность за нарушения с учетом доходов и расходов, сдачей деклараций, уплатой налогов.

Законопроект с поправками в НК РФ внесен в Госдуму.

Вводят особый порядок признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ в 2023 году.

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Они должны подать заявление до 30 апреля 2023 года о признании их резидентами в 2022 году.

В 2023 году на каждую дату выплаты дохода физлица из новых регионов будут резидентами РФ. Но по итогам года они не станут резидентами (по общим основаниям), они должны направить в ИФНС заявление о неподтверждении статуса налогового резидента.

По доходам за 2022 год физлица из новых регионов не будут платить НДФЛ, если с их дохода был удержан налог по законодательству этих территорий.

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