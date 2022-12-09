Клиенты Сбера могут испытывать трудности с переводами по СБП

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя, однако у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Мобильное приложение и все остальные системы Сбербанка работают в штатном режиме. В связи с затруднениями на стороне двух банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы по СБП», – говорится в сообщении пресс-службы.

С утра пользователи жалуются на трудности при входе в мобильное приложение Сбербанка. Так, по состоянию на 13:30 мск 85% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк, 12% жаловались на перебои в работе приложения, 4% – на сбой в работе сайта. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.