Банковские карты

ЦБ ужесточит условия страхования банковских карт от мошенников

Клиентам станет проще получить компенсацию после кражи средств с карты, но может вырасти цена страховки.

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Центробанк сообщил, что намерен включить в банковскую страховку защиту от мошенников, пишут «Известия».

Если владелец карты ошибочно перевел деньги преступникам или сообщил банковские сведения, то он не может получить возврат средств от банка. Собираются сделать страховку, чтобы компенсировать этот ущерб.

От такой страховки будет можно отказаться в любой момент и вернуть часть премии за неистекший срок.

Сейчас большинство страховщиков отказывают клиенту в выплате, поскольку они сами сообщили мошенникам информацию.

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