🤔Вы тоже думаете, что аутстаффинг персонала запрещен в ТК?

Напомним, что компания-аутстаффер исполняет функции работодателя. То есть выплачивает заработную плату, платит налоги, ведёт кадровый учёт, взаимодействует с госорганами и так далее. Но она всего лишь «сдаёт в аренду» сотрудников другим фирмам. Такая практика широко распространена в сфере услуг, IT и т.п.

Заниматься аутстаффингом можно, если это:

частное агентство занятости, являющееся российским резидентом;

работает агентство на ОСНО;

имеет специальную аккредитацию и лицензию на аутстаффинг от Роструда.

Если компания соблюдает все эти условия, к ней можно смело обращаться за аутстаффингом.

Пример – компания Mimino. Оформляют сотрудников за 1 день, а работать они продолжают у вас.

Зачем может понадобиться такое оформление? Вот пример недавней ситуации нашей читательницы:

«Коллеги, здравствуйте, подскажите, может у кого то был опыт, есть две ООО, в одном штат сотрудников достаточно, в другом только двое, не хватает рабочих рук, могут два ООО между собой как то согласовать чтобы сотрудники одной помогли сделать работу другой безвозмездно».

Решение – как раз договор аутстаффинга.

Прямо сейчас у Mimino акция: можно протестировать услугу аутстаффинга. Как говорит компания, 1-ый месяц работают без оплаты: главное понять, подходит ли вам это.

Расскажите, коллеги, пользуетесь аутстаффингом? Может быть, был опыт работы как раз с Mimino? Пишите в нашем «Рейтинге компаний»: мы как раз собираем отзывы.