Обеспечительный платеж по договору аренды жилья не облагается НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.11.2022 № 03-07-11/108746.

Дело в том, что на основании пункта 1 статьи 154 НК в базу по НДС не включают предоплату в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые не облагаются НДС.

Поэтому аванс (обеспечительный платеж) по необлагаемой аренде, тоже не облагается НДС.

Кстати, что касается задатка по аренде нежилых помещений, то по нему НДС надо платить. На этом настаивают налоговики.

С обеспечительного платежа НДС нужно начислять и уплачивать в тот же период, в который он был получен.

Между тем, есть судебные решения, в которых в базу по НДС обеспечительный платеж нужно включать только после того, когда его зачтут в счет оплаты по договору.