В честь 30-летия Казначейства сняли документалку

На видеосервисе «Смотрим.ру» появился документальный фильм, посвященный 30-летию Казначейства России.

Фильм «Казначейство 3.0» о том, чем занимается этот орган исполнительной власти, почему казначеи должны разбираться во всем: и в строительстве, и в медицине, и в авиации. Можно найти ответ, как государство стало зарабатывать на бюджетных деньгах.

Ранее мы писали о том, что казначейство выбрало ЦОД в Тульской области для перечислений всех платежей по единому налоговому счету (ЕНС). Это стало неожиданностью для бухгалтеров, многие считали реквизиты получателя ошибочными. Но никакой ошибки нет, действительно деньги отправятся в Тульскую область.