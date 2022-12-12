Пенсии

🔎Работающие пенсионеры не заметили прибавки к пенсии. Возможно, плохо смотрели

Работающим пенсионерам пенсию не индексируют, но ежегодно в августе делают перерасчет. Прибавка идет за счет взносов с прошлогодней зарплаты. Что делать, если этой прибавки не было, рассказали в Совете Федерации.

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пояснила, что отсутствие перерасчета «практически невозможно», так как перерасчет идет в автоматическом режиме.

Она посоветовала сравнить пенсию за июль и август. Можно просмотреть SMS-сообщения о поступлениях, а при получении на дому должен быть платежный документ, где также указана сумма.

Если перерасчета действительно не было, надо обратиться в ПФР, чтобы там исправили ошибку, сказала парламентарий в интервью «Парламентской газете».

Отметим, что максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в 2022 году – 354 рубля 27 копеек.

Такую сумму получили не все. Те, кто вышел на пенсию ранее 2022 года, даже при большой зарплате получат меньшую прибавку, потому что стоимость пенсионного балла для них зафиксирована на уровне прежних лет.

Например, у тех, кто вышел на пенсию еще в 2015 году, и сейчас получает зарплату в размере МРОТ, прибавка в августе составила 74 руб. 84 коп.

Немудрено, если пенсионер даже не заметил такую прибавку.

О том, как зарплату переводят в баллы, а баллы в рубли, и других нюансах перерасчета пенсии работающих пенсионеров читайте в нашем материале «С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет пенсия. Рассказываем, на сколько».

 

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