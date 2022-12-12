Зарплата

Роструд: зарплату надо платить после окончания месяца

Зарплата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не до его окончания.

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Такое разъяснение дает Роструд, отвечая на вопрос в сервисе «Онлайнинспекция.рф».

Предложили такой вариант: зарплата за первую половину месяца – 15 числа, за вторую половину месяца – 30 (31) числа.

Роструд сказал, что так нельзя.

По статье 136 ТК РФ конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Кстати, если срок выплаты выпадает на выходной, выплатить надо в предшествующий рабочий день. Поэтому при сроке выплаты с 1 по 8 число зарплату за декабрь 2022 года надо выплатить 30 декабря.

Впрочем, многие бухгалтеры планируют выплатить зарплату за декабрь в декабре невзирая на сроки, чтобы максимально облегчить себе составление 6-НДФЛ и уплату НДФЛ.

А какие у вас планы по выплате декабрьской зарплаты?

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