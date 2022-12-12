Алименты

👶🍼 Как платят алименты самозанятые

Если родителям не удалось договориться, то судья определит размер обязательных выплат на ребенка. Отказаться от алиментов самозанятые не могут.

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С наемных сотрудников, как правило, автоматически удерживают алименты в размере 25% от зарплаты на одного ребенка, треть зарплаты – на двух и 50% – на трех и более детей.

Как сообщает МСП на своем сайте, доходы самозанятых непостоянны и зависят от выполненной работы или объема оказанных услуг. В одном месяце доход может быть, в следующем – нет. Поэтому рассчитать алименты по схеме «процент от дохода» не всегда получается.

Самозанятые могут платить алименты двумя способами:

  • договориться без суда. Родители определяют сумму и периодичность выплат, которые всех устроят. Затем заверяют договоренность у нотариуса;
  • родитель, с которым живет ребенок, обращается в суд. Там определят размер алиментов исходя из регионального прожиточного минимума, расходов, которые несет второй родитель и уровня жизни того, кто будет платить.

Полностью отказаться от алиментов самозанятые не могут – предусмотрена ответственность. Суд может наложить арест на банковские счета, куда самозанятым переводят платежи за услуги. Приставы сами вычислят размер дохода родителя и взыщут нужные суммы.

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