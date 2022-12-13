В 2023 году появится новый способ инвестировать в жилье

В I квартале 2023 году может появится новый инструмент для инвестиций в недвижимость – токены на часть стоимости квартиры, пишут «Известия».

Инвестор покупает токен и участвует в долевом строительстве: когда дом будет построен, застройщик выкупит все токены обратно. На разнице в цене можно заработать.

Инвестор получит пассивный доход за счет роста стоимости квартиры. Однако если дом не смогут сдать или цены упадут, то будут потери.

Сейчас токены на недвижимость собирается вводить строительная группа «Самолет».