Платежи за ЖКУ не вырастут из-за «умных» счетчиков

В пресс-службе вице-премьера Дмитрий Чернышенко сообщили «РБК», что установка в домах «умных» счетчиков не приведет к повышению тарифов, а наоборот, снизит стоимость ЖКУ.

«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием „умных“ счетчиков», – сообщили в аппарате Чернышенко.

С 1 июля 2020 года собственников обязали устанавливать «умные» счетчики, с 1 января 2021 года они уже должны быть в новостройках. К 2023 году планировали завершить переход на новую систему учета, но в августе 2021 года Минэнерго предложило продлить срок до 1 января 2024 года.