Импульсивное увольнение: работодателю безопаснее выждать две недели

Законодательство гарантирует сотруднику две недели после подачи заявления об увольнении, чтобы изменить свое решение и отозвать заявление.

В компании произошла такая ситуация. Работник принес заявление, но без даты: увольте немедленно. Компания не стала ждать две недели. А суды сказали, что это неправильно.

Вот определение 1-го КСОЮ от 18.10.2022 № 88-27331/2022.

Человека восстановили в должности. С работодателя взыскали зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Приказ об увольнении не признали законным, потому что:

в заявлении об увольнении не указана дата, с которой работник просит его уволить;

дату фактического увольнение не согласовали с человеком;

работодатель нарушил требования статьи 80 ТК о двухнедельном сроке предупреждения об увольнении, он начинается со следующего дня после получения заявления.

Работодатель пытался доказать, что работник не хотел работать и после заявления, и после судебных разбирательств. Но суд не принял это за веский аргумент.

На курсе «Бухгалтер по кадровому учету для организаций и ИП» мы учим кадровому учету с нуля до профи.

15 блоков – фундамент для любого специалиста, которому предстоит оформлять прием и увольнение, отпуска, разбираться с зарплатой – это то, что всегда будет нужно компаниям.

На рынке отдельный сегмент: малые компании, которые не могут позволить себе двух специалистов и принимают только бухгалтера, но с функцией кадрового учета.

Зарплата будет выше, но и ответственность за ошибки в кадровом учете прибавится. Чтобы чувствовать себя увереннее, рекомендуем курс профпереподготовки. У вас будет новая дополнительная профессия, а квалификацию подтвердит диплом, он будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).