Законопроекты

Контрсанкционные меры продлили на 2023 год

Сохранится упрощенный переезд компаний из иностранных юрисдикций в САР, а заключать концессионные соглашения можно будет без конкурса и согласования с ФАС.

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В законопроект о продлении действия «санкционных» корпоративных правил внесли изменения, сообщает «Коммерсант».

На 2023 год продлили послабления для инфраструктурного рынка: компании смогут заключать концессионные соглашения без конкурса и без согласования изменений с антимонопольной службой.

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Весь 2023 год международные компании, которые переезжают в САР (специальные административные районы или «русские офшоры»), могут не предоставлять оригиналы документов, если их нельзя получить из-за санкций.

Ранее мы писали, что в 2022 году в САР уже переехали 68 компаний, а к концу года их может стать 130.

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