Контрсанкционные меры продлили на 2023 год

В законопроект о продлении действия «санкционных» корпоративных правил внесли изменения, сообщает «Коммерсант».

На 2023 год продлили послабления для инфраструктурного рынка: компании смогут заключать концессионные соглашения без конкурса и без согласования изменений с антимонопольной службой.

Весь 2023 год международные компании, которые переезжают в САР (специальные административные районы или «русские офшоры»), могут не предоставлять оригиналы документов, если их нельзя получить из-за санкций.

Ранее мы писали, что в 2022 году в САР уже переехали 68 компаний, а к концу года их может стать 130.