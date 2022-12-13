ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки

В профиле клиента теперь отображается «светофор», который обновляется ежедневно:
• Красный цвет означает высокий уровень риска. Есть негативные факторы, стоит обратиться в банк, чтобы уточнить детали и исправить ситуацию.
Узнать подробности можно по телефону горячей линии 0321, добавочный 6 – комплаенс-консультанты Сбера помогут разобраться в деталях и дадут советы по снижению рисков.
• Желтый цвет – средний уровень риска. Вам стоит задуматься и проверить свои операции.
• Зеленый цвет – низкий уровень риска. У вас все в порядке, волноваться не стоит.
Уровень риска – это комплексная оценка, которая формируется на основании оценки ЦБ РФ и внутренней методики Сбера.
Самозанятые бухгалтеры обязаны следить за клиентами по 115-ФЗ.