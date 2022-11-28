Бухгалтерский аутсорсинг

Самозанятые бухгалтеры не рады тому, что их обязывают следить за клиентами по 115-ФЗ

Недавно Росфинмониторинг заявил, что самозанятые бухгалтеры тоже должны соблюдать нормы антиотмывочного закона № 115-ФЗ. Бухгалтеры всполошились.

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Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера». Одна из наших подписчиц, применяющая НПД, интересуется – надо ли ей теперь заводить личный кабинет на сайте РФМ.

Речь идет о письме РФМ от 26.10.2022 № 07-03-05/23303. В нем сказано, что норма ст. 7.1 закона № 115-ФЗ – для всего бухгалтерского бизнеса (и ООО, и ИП, и СМЗ).

Бухгалтеры должны:

  • проводить идентификацию клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
  • оценивать и присваивать клиенту степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ;
  • и т. д.

Что надо делать для соблюдения нормы закона – в памятке РФМ.

Между тем коллеги-бухгалтеры напоминают, что эта норма 115-ФЗ работает, если бухгалтеры-бизнесмены готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции с деньгами или иным имуществом. На деле же бухгалтер не управляет деньгами клиента, а лишь учитывает проведенные операции.

Кто-то утверждает, что нет оснований для заведения ЛК и передачи туда информации о клиентах.

А кто напоминает коллегам об ответственности по статье 15.27 КоАП за неисполнение требований 115-ФЗ.

Но пока никто из коллег не слышал, чтобы какой-то бухгалтер-частник был оштрафован по этой статье.

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