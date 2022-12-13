Счетную палату подчинили Конституции РФ

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации». Его привели в соответствие Конституции, а также уточнили полномочия Счетной палаты.

Теперь вопросы назначения и освобождения от должности Председателя и заместителя Председателя СП РФ будут решаться Советом Федерации по представлению Президента.

«Кандидатуры для назначения на должность Председателя СП вносятся Президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов СФ. Президенту РФ вносятся не менее трех кандидатур на должность Председателя Счетной палаты. Президент Российской Федерации выбирает из внесенных кандидатур одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность», – написано в тексте закона.

Также Счетная палата будет проводить экспертизу проектов международных договоров РФ и проектов государственных (федеральных целевых) программ.