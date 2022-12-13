«1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП в 2023 году

Фирма «1С» напомнила, что в 2023 году в 1С:ЗУП 2.5 КОРП не будет автоматизации решений. Также в программе нельзя вести кадровый электронный документооборот (КЭДО). Сохранится доступ к изменениям законодательства и обновленным формам регламентированной отчетности.

1С предлагает перейти на новый продукт 1С:ЗУП 3.1. В 2023 году программа будет дорабатываться и проходить тесты, а в 2024 году заработает стабильно. В новой версии будут доступны:

кадровое планирование;

глобальный поиск;

интеграция с 1С:Аналитикой для построения и просмотра наглядных отчетов и аналитических панелей;

бронирование командировок;

интеграция с сервисом для организации деловых поездок Smartway;

электронное обучение и тестирование, и многое другое.

В 1С:ЗУП 3.1 будет интеграция с популярными сайтами по поиску работы (Авито.Работа, Работа.ру, Зарплата.ру), соискателя можно добавлять в свою базу. Программу синхронизируют с Google, MS Outlook и iCloud, чат-ботом в Telegram. Планируют автоматизировать работу с ДМС.