Автоматизация учета

«1С» прекращает поддержку 1С:ЗУП в 2023 году

Продукт 1С:ЗУП 2.5 КОРП в 2023 году будет работать с ограничениями: без автоматизации. Пользователям предлагают новую версию программы.

Версия для печати

Фирма «1С» напомнила, что в 2023 году в 1С:ЗУП 2.5 КОРП не будет автоматизации решений. Также в программе нельзя вести кадровый электронный документооборот (КЭДО). Сохранится доступ к изменениям законодательства и обновленным формам регламентированной отчетности.

Исправляем ошибки в учете

1С предлагает перейти на новый продукт 1С:ЗУП 3.1. В 2023 году программа будет дорабатываться и проходить тесты, а в 2024 году заработает стабильно. В новой версии будут доступны:

  • кадровое планирование;
  • глобальный поиск;
  • интеграция с 1С:Аналитикой для построения и просмотра наглядных отчетов и аналитических панелей;
  • бронирование командировок;
  • интеграция с сервисом для организации деловых поездок Smartway;
  • электронное обучение и тестирование, и многое другое.

В 1С:ЗУП 3.1 будет интеграция с популярными сайтами по поиску работы (Авито.Работа, Работа.ру, Зарплата.ру), соискателя можно добавлять в свою базу. Программу синхронизируют с Google, MS Outlook и iCloud, чат-ботом в Telegram. Планируют автоматизировать работу с ДМС.

152-ФЗ

Уничтожим персональные данные? Или как нужно удалять персональные данные с 01.03.2023

29.11.2022 Роскомнадзор опубликовал Требования к подтверждению уничтожения персональных данных. Приказом ведомства были утверждены требования к содержанию и форме форма акта об уничтожении персональных данных и к выгрузке из журнала регистрации событий в информсистеме персональных данных

Уничтожим персональные данные? Или как нужно удалять персональные данные с 01.03.2023
Получение патента

Заявление на патент в 2023 году

Использование патентной системы налогообложения - это важное преимущество предпринимателей по сравнению с юридическими лицами. Использование ПСН позволяет просто и доступно минимизировать налоговую нагрузку. Каковы условия перехода на патент и как выполнить переход расскажем подробнее.

Заявление на патент в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Защита персональных данных

Вред от персональных данных с 1 марта 2023 г.

29.11.2022 Роскомнадзор опубликовал правила оценки возможного вреда гражданам. Введены критерии оценки вероятности вреда, также требования к акту в случае причинения вреда, который нужно направлять в Роскомнадзор. Приказ касается всех операторов и владельцев информационных систем персональных данных.

Вред от персональных данных с 1 марта 2023 г.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще