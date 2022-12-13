Имущественный вычет

Покупка квартиры с занижением суммы в договоре лишает покупателя права на полноценный имущественный вычет

Занижение суммы в договоре купли-продажи квартиры – это зло, считают наши подписчики.

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Обсуждение этой темы идет сразу в двух Telegram-каналах.

В «Красном уголке бухгалтера» ищут решение в такой ситуации:

В 2011 году была куплена квартира в ипотеку фактически за 4 млн., но по договору купли-продажи – 990 тыс. рублей, из которых 450 тыс. – это маткапил. Остальная сумма – неотделимые улучшения. Вычет за них не дадут, потому что квартира – не новостройка с черновой отделкой, а вторичное жилье.

Заявлять вычет на 540 тыс. (990 – 450) по квартире, купленной до 2014 года нецелесообразно, так как право на дальнейший вычет сгорает.

Семья хотела бы получить вычет на ипотечные проценты (они составили 2,5 млн рублей). Но тут тоже проблема.

Во-первых, налоговики не дадут вычет на все проценты, уплаченные за ипотеку, из которой на покупку самой квартиры ушла только малая доля.

Во-вторых, до 2014 года вычет на проценты и квартиру был единым, его «разлепили» только с 2014 года. А заявлять вычет на ту квартиру не выгодно.

Таким образом, согласившись на занижение цены в договоре, семья создала себе проблемы в плане вычета.

Другую историю обсуждают в Telegram-чате. Там тоже была покупки не новой квартиры с уплатой отдельной суммы за благоустройство. Покупатель хочет получить вычет на всю затраченную сумму, но увы.

А вы сталкивались с таким явлением, как продажа квартиры с разделением стоимости на две части (сама недвижимость + отделка)?

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