Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации

Минфин вынес на общественное обсуждение проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Инвентаризация» (ФСБУ 28/2022).

Новый стандарт устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств экономических субъектов. Бюджетные организации стандарт применять не будут.

Для целей стандарта под фактическим наличием объектов бухучета понимается действительное существование объектов в надлежащем состоянии , обоснованность отражения их в бухгалтерском учете экономического субъекта.

Согласно стандарту, инвентаризация проводится, в том числе:

при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (проводить инвентаризацию библиотечных фондов можно 1 раз в 5 лет, иных основных средств – раз в 3 года);

при передаче (возврате) активов экономического субъекта, имущественного комплекса (за исключением обычной деятельности экономического субъекта) в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов экономического субъекта;

при смене работника, на которого возложена материальная ответственность;

при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) (при коллективной (бригадной) материальной ответственности);

при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов;

в случае пожара, аварии, стихийного бедствия, а также иного бедствия, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация;

при реорганизации экономического субъекта, за исключением случаев реорганизации в форме преобразования;

при ликвидации экономического субъекта.

Если объем работ будет огромным, можно создавать не одну, а несколько инвентаризационных комиссий.

Обязательным стандарт станет не раньше 2025 года. А вот ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 27/2021 и ФСБУ 14/2022, напоминаем, вы обязаны применять с начала года.

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