Инвентаризация

Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации

Применять ФСБУ 28/2022 в обязательном порядке предстоит с 1 апреля 2025 года. Раньше этого срока компании смогут применять новый порядок по своему усмотрению.

Версия для печати
Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Минфин вынес на общественное обсуждение проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Инвентаризация» (ФСБУ 28/2022).

Новый стандарт устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств экономических субъектов. Бюджетные организации стандарт применять не будут.

Для целей стандарта под фактическим наличием объектов бухучета понимается действительное существование объектов в надлежащем состоянии, обоснованность отражения их в бухгалтерском учете экономического субъекта.

Согласно стандарту, инвентаризация проводится, в том числе:

  • при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (проводить инвентаризацию библиотечных фондов можно 1 раз в 5 лет, иных основных средств – раз в 3 года);
  • при передаче (возврате) активов экономического субъекта, имущественного комплекса (за исключением обычной деятельности экономического субъекта) в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов экономического субъекта;
  • при смене работника, на которого возложена материальная ответственность;
  • при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) (при коллективной (бригадной) материальной ответственности);
  • при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов;
  • в случае пожара, аварии, стихийного бедствия, а также иного бедствия, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация;
  • при реорганизации экономического субъекта, за исключением случаев реорганизации в форме преобразования;
  • при ликвидации экономического субъекта.

Если объем работ будет огромным, можно создавать не одну, а несколько инвентаризационных комиссий.

Обязательным стандарт станет не раньше 2025 года. А вот ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 27/2021 и ФСБУ 14/2022, напоминаем, вы обязаны применять с начала года.

Если до сих пор не разобрались, рекомендуем сделать это за один курс: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы.

Записывайтесь на курс повышения квалификации, после аттестации вы получите удостоверение.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Готовимся к переходу на единый налоговый счет: сальдо, сверка и возврат переплат

В 2023 году у всех налогоплательщиков появится единый счет. На ЕНС сформируют сальдо по налоговым обязательствам. Подавать заявление не надо: инспекция сделает все сама. Но нужно провести сверку с налоговиками и разобраться с переплатой и задолженностью. Отвечаем на основные вопросы налогоплательщиков – про сальдо, сверку, переплаты и недоимки.

Готовимся к переходу на единый налоговый счет: сальдо, сверка и возврат переплат

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Онлайн-кассы

Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы

Если вы продаете товары или услуги в удаленном формате и до сих пор используете обычные онлайн-кассы, то вы можете на порядок сократить кол-во касс, перейдя на облачные и сэкономить до 70% затрат на них. Подробнее о этом.

Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы
Электронные подписи

❗ Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года

По действующим сейчас нормам, с 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие. Но скоро все изменится. Срок тотального перехода на новые ЭЦП сдвигают.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Росстандарт утвердил ГОСТ: скорость электросамокатов не превысит 25 км/ч

С 1 марта 2023 года транспортные средства, «имеющие одно или несколько колес, предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя» ограничат в скорости, а их масса не должна превышать 35 кг.

Оптимизация налогообложения

Когда оптимизация налогов выйдет боком? Считаем налоговую нагрузку

Налоговики и банки оперируют понятием «налоговая нагрузка», отделяя добросовестные компании от недобросовестных. Выявив расхождение от нормативов, налоговики могут счесть, что вы недоплачиваете бюджету, а банк – заморозит счета. Рассказываем, как держать налоговую нагрузку под контролем и что предпринять, если не вписались в норму.

Когда оптимизация налогов выйдет боком? Считаем налоговую нагрузку
Читать еще