Компаниям готовят новый федеральный стандарт по инвентаризации

Минфин вынес на общественное обсуждение проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Инвентаризация» (ФСБУ 28/2022).
Новый стандарт устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств экономических субъектов. Бюджетные организации стандарт применять не будут.
Для целей стандарта под фактическим наличием объектов бухучета понимается действительное существование объектов в надлежащем состоянии, обоснованность отражения их в бухгалтерском учете экономического субъекта.
Согласно стандарту, инвентаризация проводится, в том числе:
- при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (проводить инвентаризацию библиотечных фондов можно 1 раз в 5 лет, иных основных средств – раз в 3 года);
- при передаче (возврате) активов экономического субъекта, имущественного комплекса (за исключением обычной деятельности экономического субъекта) в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов экономического субъекта;
- при смене работника, на которого возложена материальная ответственность;
- при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) (при коллективной (бригадной) материальной ответственности);
- при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов;
- в случае пожара, аварии, стихийного бедствия, а также иного бедствия, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация;
- при реорганизации экономического субъекта, за исключением случаев реорганизации в форме преобразования;
- при ликвидации экономического субъекта.
Если объем работ будет огромным, можно создавать не одну, а несколько инвентаризационных комиссий.
Обязательным стандарт станет не раньше 2025 года. А вот ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 27/2021 и ФСБУ 14/2022, напоминаем, вы обязаны применять с начала года.
Если до сих пор не разобрались, рекомендуем сделать это за один курс: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы.
Записывайтесь на курс повышения квалификации, после аттестации вы получите удостоверение.