Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили

Госдума в третьем чтении приняла проект закона, по которому мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства продлевается на 2023 год.
Мораторием вводилось снижение штрафа за незаконные валютные операции с 75-100 % суммы такой операции до 20-40 %.
Снижен также штраф за незначительные нарушения для должностных лиц.
Если резидент зачислил деньги на зарубежный счет, но впоследствии перевел их в уполномоченный банк, то наказание за такое действие не назначается.
Мораторий ввели в июне этого года, он должен был закончиться 31 декабря 2022.
У нас недавно прошел крутой вебинар о том, как бизнесу работать с валютой в условиях санкций. Вы можете посмотреть запись.
Вот часть вопросов, которые обсуждали:
- Какие проблемы возникают с долларом и евро?
- Как работать с юанями, тенге и другими валютами?
- Что выбрать – долгосрочный контракт или разовый счет?
- На что обращать внимание при выборе банка: спреды, цена за валютный контроль, стоимость хранения валюты, время прохождения валютного контроля?