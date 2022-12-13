Валютный контроль

Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили

По мораторию снижается штраф за незаконные валютные операции. Но только, если нарушения вызваны санкциями.

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Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили

Госдума в третьем чтении приняла проект закона, по которому мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства продлевается на 2023 год.

Мораторием вводилось снижение штрафа за незаконные валютные операции с 75-100 % суммы такой операции до 20-40 %.

Снижен также штраф за незначительные нарушения для должностных лиц.

Если резидент зачислил деньги на зарубежный счет, но впоследствии перевел их в уполномоченный банк, то наказание за такое действие не назначается.

Мораторий ввели в июне этого года, он должен был закончиться 31 декабря 2022.

У нас недавно прошел крутой вебинар о том, как бизнесу работать с валютой в условиях санкций. Вы можете посмотреть запись.

Вот часть вопросов, которые обсуждали:

  • Какие проблемы возникают с долларом и евро?
  • Как работать с юанями, тенге и другими валютами?
  • Что выбрать – долгосрочный контракт или разовый счет?
  • На что обращать внимание при выборе банка: спреды, цена за валютный контроль, стоимость хранения валюты, время прохождения валютного контроля?

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