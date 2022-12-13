Мораторий на ответственность за нарушение валютного контроля продлили

Госдума в третьем чтении приняла проект закона, по которому мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства продлевается на 2023 год.

Мораторием вводилось снижение штрафа за незаконные валютные операции с 75-100 % суммы такой операции до 20-40 %.

Снижен также штраф за незначительные нарушения для должностных лиц.

Если резидент зачислил деньги на зарубежный счет, но впоследствии перевел их в уполномоченный банк, то наказание за такое действие не назначается.

Мораторий ввели в июне этого года, он должен был закончиться 31 декабря 2022.

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Вот часть вопросов, которые обсуждали: