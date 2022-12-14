Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Посредники права на эту льготную ставку не имеют.
Если компания перепродает услуги гостиниц, то для нее ставка НДС будет 20%.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2022 № 03-07-11/107720.
Реализация своим клиентам услуг размещения, приобретенных, в свою очередь, по договорам услуг у гостиниц, облагается НДС 20%.
Аналогичное разъяснение Минфин дает в письме от 10.11.2022 № 03-07-11/109235.
Даже если посредник позиционирует себя как гостиницу (имеет код ОКВЭД 55.10), но таковой не является, ставку 0% ему применять нельзя.