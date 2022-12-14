Кассовые операции

Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах

Расширили перечень нормативно-правовых актов, которые налоговики учитывают в ходе проверок за применением ККТ.

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Опубликован приказ ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-20/1187@.

Он внес поправки в перечень нормативки, соблюдение которой оценивается при проверках.

В перечень добавили два документа:

  • указание ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юрлицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ИП и субъектами МСП»;
  • указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

Соблюдение этих указаний будут учитывать при проверках в рамках контроля за применением ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП.

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