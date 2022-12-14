Налоговики проверят, соблюдает ли бизнес нормативку ЦБ о наличных расчетах

Опубликован приказ ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-20/1187@.
Он внес поправки в перечень нормативки, соблюдение которой оценивается при проверках.
В перечень добавили два документа:
- указание ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юрлицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ИП и субъектами МСП»;
- указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».
Соблюдение этих указаний будут учитывать при проверках в рамках контроля за применением ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП.