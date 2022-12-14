Малым предприятиям упростят экспорт

ФНС запустит линейку сервисов для малых предприятий-экспортеров, сообщает сайт ФНС. Программы будут работать с таможенными декларациями и автоматически сформируют данные для возмещения НДС.

«Мы готовы выпускать линейку сервисов для наших экспортеров. Не для крупнейших компаний, потому что мы видим, что там такой потребности нет, а для малых предприятий, где у нас будет прикреплен и налоговый инспектор с точки зрения консультативной помощи экспортеру, у нас будут автоматически подкачиваться данные от коллег из таможни, чтобы автоматически формировать данные для возмещения исходя их тех таможенных деклараций, которые к нам отгружаются, чтобы этот процесс был максимально простой», – сообщил Даниил Егоров.

Сервисы будут работать на базе АСК НДС-2, которая была запущена несколько лет назад для контроля за возмещением НДС. В 2022 году эта технология значительно ускорила процесс возврата налога: более 83% всего НДС возмещают в течение месяца.