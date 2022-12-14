В закон о госзакупках вносят поправки

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О контрактной системе», которые временно наделят правительство правом регламентировать проведение госзакупок в новых субъектах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки Минфина помогут бизнесу из новых субъектов РФ соответствовать правилам госзакупок, а именно 44-ФЗ. Переходный период будет действовать с 2023 по 2026 год.

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До 31 декабря 2023 года правительство определит и распланирует закупки, которые нужны для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также муниципальных образований в этих регионах.

Кроме того, новые регионы должны согласовывать с Минфином порядок выбора поставщиков и нормативные акты в области госзакупок.