НДФЛ

Если сотрудник обманом получал лишнюю зарплату, в сумму хищения нельзя включать НДФЛ

При назначении штрафа по уголовной статье за хищение ущерб должны считать за минусом НДФЛ.

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Такое решение (от 08.12.2022 № 5-П/2022) принял Конституционный суд.

Офицер по поддельному удостоверению «Мастер спорта России» незаконно получал надбавку.

Всего ему выплатили около 500 тыс. рублей, в том числе 70 тыс. рублей – НДФЛ.

Военные суды, рассматривая это дело о мошенничестве, разошлись в вопросе о том, нужно ли включать НДФЛ в сумму хищения. Апелляционный суд исключил налог из предмета хищения и снизил штраф с 400 тыс. до 200 тыс. рублей, но суд кассационной инстанции с данным решением не согласился.

Точку поставил Конституционный суд.

Судьи отметили, что норма ст. 158 УК РФ не позволяет однозначно установить, как определять размер хищения – включать в него НДФЛ с полученной путем обмана части зарплаты или не включать.

Эту норму признали противоречащей Конституции.

Сумма НДФЛ, которая исчислена и удержана налоговым агентом, не подлежит включению в размер хищения, решил КС.

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