Банки

Банки не хотят передавать биометрию клиентов в госбазу

Клиенты должны сами распоряжаться своими данными и предварительно согласовывать передачу биометрии в ЕБС.

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Банки раскритиковали новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), сообщают «Известия».

В летом 2022 года Госдума приняла проект, по которому банки могут передавать всю биометрию в ЕБС без предварительного согласия клиентов. Он вступает в силу с 1 марта 2023 года. Также эта норма есть в законопроекте, одобренном Госдумой в ноябре 2022 года в первом чтении.

Банки направили в Госдуму письмо и сообщили о намерении восстановить безусловный контроль клиентов над своими биометрическими данными – сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д.

Во время второго чтения Национальный совет финансового рынка (НСФР) планирует запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Законопроект предусматривает передачу в ЕБС любых биометрических данных. Например, записей телефонных разговоров с колл-центрами, отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку и т.д.

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