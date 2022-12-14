Дольщикам возместят недострои

Совфед одобрил закон о выплате возмещения дольщикам в случае недостройки объекта, сообщает «ТАСС».
Также закон дает полномочия Фонду развития территорий пересматривать решения о завершении строительства и выплате возмещений. Решение о компенсации будут принимать губернаторы.
Сейчас исключить дома из Единого реестра проблемных объектов могут только по решению суда. Как только закон вступит в силу, объект будет исключен, когда начнутся выплаты участникам долевого строительства.
До конца 2023 года закон позволяет объединениям саморегулируемых организаций использовать компенсационные фонды для решения проблем импортозамещения.
До 2025 года к незавершенным объектам будут предъявлять те же требования, что действовали при выдаче разрешения на строительство.
Ранее мы писали, что благодаря этому закону дольщики быстрее получат денежное возмещение и смогут оспаривать в суде действия или бездействия Фонда.