ЕГАИС

Госдума отменила требование к раздельной выкладке вина в магазинах

Оказалось, что у сотрудников магазинов нет доступа к дате регистрации вина в ЕГАИС. Поэтому решили отметить раздельную выкладку товара.

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий отмену требования по раздельной выкладке в магазинах вина, пишет «ТАСС».

2 июля 2021 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который запрещает производить крепленое, игристое вино и коньяк из импортного сырья. Продукция должна быть внесена в ЕГАИС. Также была приняла норма о раздельной выкладке вина на полки магазинов: не должны вместе стоять бутылки, которые были внесены в ЕГАИС до принятия закона и после.

«Это было сделано с целью отделения товаров, где разнились сведения на информационных этикетках о сортах, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве. То есть цель была отделить настоящее вино из отечественного винограда от напитков из неизвестного сырья», – отметил Сергей Алтухов, член комитета Госдумы по экономической политике.

На практике оказалось, что у представителей торговых сетей нет возможности определить дату регистрации вина в ЕГАИС. Поэтому правительство РФ написало новый закон, который отменит требование к раздельной выкладке вина.

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