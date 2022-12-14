Госдума отменила требование к раздельной выкладке вина в магазинах

Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий отмену требования по раздельной выкладке в магазинах вина, пишет «ТАСС».

2 июля 2021 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который запрещает производить крепленое, игристое вино и коньяк из импортного сырья. Продукция должна быть внесена в ЕГАИС. Также была приняла норма о раздельной выкладке вина на полки магазинов: не должны вместе стоять бутылки, которые были внесены в ЕГАИС до принятия закона и после.

«Это было сделано с целью отделения товаров, где разнились сведения на информационных этикетках о сортах, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве. То есть цель была отделить настоящее вино из отечественного винограда от напитков из неизвестного сырья», – отметил Сергей Алтухов, член комитета Госдумы по экономической политике.

На практике оказалось, что у представителей торговых сетей нет возможности определить дату регистрации вина в ЕГАИС. Поэтому правительство РФ написало новый закон, который отменит требование к раздельной выкладке вина.