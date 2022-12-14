АУСН

Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя

Направить в ИФНС уведомление о переходе на АУСН через оператора ЭДО по ТКС нельзя.

Версия для печати

Наша подписчица пыталась через СБИС отправить уведомление о переходе на новую автоматическую упрощенку с 2023 года.

Но нужного бланка в системе не обнаружилось.

Потому что для перехода на АУСН предусмотрены другие способы, поясняют участники обсуждения в «Красном уголке бухгалтера».

Уведомление о переходе на АУСН можно подать двумя способами:

  • через личный кабинет на сайте ФНС;
  • через уполномоченный банк.

Третьего не дано.

Кстати, если указать в личном кабинет, что одновременно с переходом на АУСН идет отказ от УСН, отдельно сдавать уведомления об отказе от УСН (форма № 26.2-3) не нужно.

Об этом сообщает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.

Напомним, АУСН может применять бизнес из четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области, Татарстана.

Основные критерии для этого режима: микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Какие законы вступают в силу с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года меняются правила уплаты налогов, взносов и практически все сроки отчетности, так же установлен новый МРОТ и универсальное пособие на детей. Про все важные события, которые произойдут с 1 января 2023 году читайте в нашей статье.

Какие законы вступают в силу с 1 января 2023 года

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДФЛ

Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

Для НДФЛ с подарков от работодателей есть необлагаемый лимит, для освобождения от взносов важно документальное оформление, а НДС неизбежен, ели фирма-даритель применяет общий режим налогообложения.

Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
Читать еще