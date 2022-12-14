Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя

Наша подписчица пыталась через СБИС отправить уведомление о переходе на новую автоматическую упрощенку с 2023 года.

Но нужного бланка в системе не обнаружилось.

Потому что для перехода на АУСН предусмотрены другие способы, поясняют участники обсуждения в «Красном уголке бухгалтера».

Уведомление о переходе на АУСН можно подать двумя способами: через личный кабинет на сайте ФНС;

через уполномоченный банк. Третьего не дано.

Кстати, если указать в личном кабинет, что одновременно с переходом на АУСН идет отказ от УСН, отдельно сдавать уведомления об отказе от УСН (форма № 26.2-3) не нужно.

Об этом сообщает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.

Напомним, АУСН может применять бизнес из четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области, Татарстана.

Основные критерии для этого режима: микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб.

Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.