Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя

Наша подписчица пыталась через СБИС отправить уведомление о переходе на новую автоматическую упрощенку с 2023 года.
Но нужного бланка в системе не обнаружилось.
Потому что для перехода на АУСН предусмотрены другие способы, поясняют участники обсуждения в «Красном уголке бухгалтера».
Уведомление о переходе на АУСН можно подать двумя способами:
- через личный кабинет на сайте ФНС;
- через уполномоченный банк.
Третьего не дано.
Кстати, если указать в личном кабинет, что одновременно с переходом на АУСН идет отказ от УСН, отдельно сдавать уведомления об отказе от УСН (форма № 26.2-3) не нужно.
Об этом сообщает ФНС в письме от 12.10.2022 № СД-4-3/13618@.
Напомним, АУСН может применять бизнес из четырех регионов: Москвы, Подмосковья, Калужской области, Татарстана.
Основные критерии для этого режима: микробизнес с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн руб.
Полный список причин, когда применять АУСН нельзя, смотрите в нашей таблице.