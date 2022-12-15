😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

Будущая пенсия ИП формируется за счет фиксированных взносов. Если платить только минимальный взнос, ежегодная прибавка к пенсии будет 1 балл. А их надо заработать как минимум 30, чтобы в принципе иметь право на пенсию.

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Тревогу забил пользователь нашего форума. Бизнесмен изучил выписку из своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) и испытал нерадостные чувства.

За много лет бизнеса еще будущая пенсия приросла незначительно. В год за обычные фиксированные взносы дают примерно 1 балл. А за 13 лет бизнеса до 2015 года мужчине вообще начислили всего около 5 баллов.

1

В итоге за 20 лет он накопил около 13 баллов. Для выхода на пенсию этого недостаточно.

Коллеги отмечают, что ежегодный 1 балл – это норма для ИП.

Количество баллов зависит от суммы уплаченных взносов, предельной базы и тарифа. С 2019 года тариф для ИП стал 22%, ранее он был 26%.

Как пересчитывают фиксированные взносы в пенсионные баллы, мы рассказывали здесь.

Смотрите в нашей таблице, сколько баллов должен начислить ПФР предпринимателям за взносы с 2015 по 2022 годы.

 

Фиксированные взносы на ОПС

Взносы, учитываемые на ИЛС

Предельная база

Количество баллов

2015

18 610,80

11 452,80

711 000

1,007

2016

19 356,48

11 911,68

796 000

0,935

2017

23 400

14 400,00

876 000

1,027

2018

26 545

16 335,38

1 021 000

1,000

2019

29 354

21 348,36

1 150 000

1,160

2020

32 448

23598,55

1 292 000

1,142

2021

32 448

23598,55

1 465 000

1,007

2022

34 445

25 050,91

1 565 000

1,000

 

😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

Будущая пенсия ИП формируется за счет фиксированных взносов. Если платить только минимальный взнос, ежегодная прибавка к пенсии будет 1 балл. А их надо заработать как минимум 30, чтобы в принципе иметь право на пенсию.

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