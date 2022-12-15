😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

Тревогу забил пользователь нашего форума. Бизнесмен изучил выписку из своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) и испытал нерадостные чувства.

За много лет бизнеса еще будущая пенсия приросла незначительно. В год за обычные фиксированные взносы дают примерно 1 балл. А за 13 лет бизнеса до 2015 года мужчине вообще начислили всего около 5 баллов.

В итоге за 20 лет он накопил около 13 баллов. Для выхода на пенсию этого недостаточно.

Коллеги отмечают, что ежегодный 1 балл – это норма для ИП.

Количество баллов зависит от суммы уплаченных взносов, предельной базы и тарифа. С 2019 года тариф для ИП стал 22%, ранее он был 26%.

Как пересчитывают фиксированные взносы в пенсионные баллы, мы рассказывали здесь.

Смотрите в нашей таблице, сколько баллов должен начислить ПФР предпринимателям за взносы с 2015 по 2022 годы.