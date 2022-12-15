😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

Тревогу забил пользователь нашего форума. Бизнесмен изучил выписку из своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) и испытал нерадостные чувства.
За много лет бизнеса еще будущая пенсия приросла незначительно. В год за обычные фиксированные взносы дают примерно 1 балл. А за 13 лет бизнеса до 2015 года мужчине вообще начислили всего около 5 баллов.
В итоге за 20 лет он накопил около 13 баллов. Для выхода на пенсию этого недостаточно.
Коллеги отмечают, что ежегодный 1 балл – это норма для ИП.
Количество баллов зависит от суммы уплаченных взносов, предельной базы и тарифа. С 2019 года тариф для ИП стал 22%, ранее он был 26%.
Как пересчитывают фиксированные взносы в пенсионные баллы, мы рассказывали здесь.
Смотрите в нашей таблице, сколько баллов должен начислить ПФР предпринимателям за взносы с 2015 по 2022 годы.
Фиксированные взносы на ОПС
Взносы, учитываемые на ИЛС
Предельная база
Количество баллов
2015
18 610,80
11 452,80
711 000
1,007
2016
19 356,48
11 911,68
796 000
0,935
2017
23 400
14 400,00
876 000
1,027
2018
26 545
16 335,38
1 021 000
1,000
2019
29 354
21 348,36
1 150 000
1,160
2020
32 448
23598,55
1 292 000
1,142
2021
32 448
23598,55
1 465 000
1,007
2022
34 445
25 050,91
1 565 000
1,000