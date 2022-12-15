Бизнесмены надеются на повышение лимита доходов по ПСН

Вопрос о судьбе этого законопроекта задала участница нашего Telegram-чата.
Законопроект с такими поправками в НК РФ в октябре внесли депутаты Ярославской области.
В нем предусмотрено такое повышение лимитов:
- для дохода по УСН – с 200 млн до 500 млн рублей;
- для численности по ПСН – с 15 до 50 человек;
- для доходов по ПСН – с 60 до 120 млн рублей.
На данный момент на проект получено заключение правового управления аппарата ГД, и оно не в пользу поправок.
В документе отмечается, что должен соблюдаться принцип, предполагающий сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм.
Кстати, такой же комментарий дает Минфин в ответ на предложение увеличить лимит по ПСН (письмо от 17.11.2022 № 03-11-11/112039). Минфин считает, что повышать лимит не надо.