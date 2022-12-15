ПСН

Бизнесмены надеются на повышение лимита доходов по ПСН

Сейчас лимит доходов по ПСН составляет 60 млн рублей. Причем считают выручку по ПСН+УСН, а в случае превышения слет с патента идет задним числом. ИП не теряют надежды, что этот лимит поднимут. Тем более, что такой законопроект есть в Госдуме.

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Вопрос о судьбе этого законопроекта задала участница нашего Telegram-чата.

Законопроект с такими поправками в НК РФ в октябре внесли депутаты Ярославской области.

В нем предусмотрено такое повышение лимитов:

  • для дохода по УСН – с 200 млн до 500 млн рублей;
  • для численности по ПСН – с 15 до 50 человек;
  • для доходов по ПСН – с 60 до 120 млн рублей.

На данный момент на проект получено заключение правового управления аппарата ГД, и оно не в пользу поправок.

В документе отмечается, что должен соблюдаться принцип, предполагающий сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм.

Кстати, такой же комментарий дает Минфин в ответ на предложение увеличить лимит по ПСН (письмо от 17.11.2022 № 03-11-11/112039). Минфин считает, что повышать лимит не надо.

ПСН

Бизнесмены надеются на повышение лимита доходов по ПСН

Сейчас лимит доходов по ПСН составляет 60 млн рублей. Причем считают выручку по ПСН+УСН, а в случае превышения слет с патента идет задним числом. ИП не теряют надежды, что этот лимит поднимут. Тем более, что такой законопроект есть в Госдуме.

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