Январские пенсии, которые приходят на карты, выплатят в конце декабря

Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств попадает на выходные и праздничные дни, то деньги переведут раньше – в последних числах декабря.

Деньги зачислят с учетом индексации.

С 1 января страховые пенсии для неработающих граждан увеличатся на 4,8%.

Работающим пенсионерам пенсию не индексируют, но ежегодно в августе делают перерасчет. Что делать, если этой прибавки не было, читайте.

Даты доставки пенсий с 2023 года не изменятся.

Например, те, кто все прошлые годы получали пенсию 5-го числа каждого месяца, будут и дальше получать ее 5-го числа.

Если пенсию приносят домой, то это происходит с 3 по 25-е число каждого месяца. Почтовые службы начнут работать с 3 января.