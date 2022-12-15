Соцконтракт будут автоматически индексировать

Проект с такой нормой разработал Минтруд.

Перерасчет будет производится проактивно при изменении величины прожиточного минимума.

Социальный контракт – это мера поддержки нуждающихся, которая предполагает взаимные обязательства человека и государства.

Он бывает такой:

на помощь в трудоустройстве;

на обучение или переобучение;

на улучшение материального положения;

на развитие личного подсобного хозяйства;

на развитие бизнеса.

Как получить деньги на открытие бизнеса, читайте тут.

Человек, который заключал контракт для трудоустройства, организации своего дела или развития ЛПХ в течение года после завершения соцконтракта должен продолжать работать, заниматься бизнесом или подсобным хозяйством, уточнили в Минтруде.

Если гражданин бросает работу или прекращает свое дело без объективных причин, то заключить соцконтракт на поиск работы или развитие своего дела повторно можно будет только через год.

При этом те, кто уже является ИП или самозанятым, также смогут заключить соцконтракт, если доход семьи – меньше прожиточного минимума на человека.