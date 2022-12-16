Дистанционщики не должны работать в нерабочее время

Люди должны работать только в рабочее время, а перерыв использовать по своему усмотрению.

Жалобу дистанционщика, который работает в колл-центре банка разобрал Роструд.

Работодатель просит подключаться к системе за 10-15 минут до начала смены и отключаться после окончания. Всю смену надо быть на линии, общаться с клиентом. Перерыв между разговорами – 30 секунд.

Есть 2 перерыва по 15 минут.

Еще надо оформлять документы, отправлять сканы. Это работодатель предлагает делать во время перерывов или в другое нерабочее время.

Все это незаконно, поясняет Роструд.

Работник должен приступить к выполнению своих должностных обязанностей в момент начала рабочего дня и имеет право покинуть рабочее место в момент окончания рабочего дня.

Время до и после этих моментов он вправе использовать по своему усмотрению. Аналогично с перерывами. Это время отдыха.

Также работодатель не вправе требовать от работника выполнения должностных обязанностей в нерабочий период.

Кстати, есть мнение, что работа на удаленке – это лафа. Впрочем, как говорится, везде хорошо, где нас нет.

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