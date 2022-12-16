⚡ От НДФЛ освободили часть доходов

Госдума в третьем чтении приняла поправку, которая освобождает от НДФЛ доходы, полученные при полном или частичном прекращении в 2022–2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Условия: кредитная организация находится на территории РФ, банк и гражданин не взаимозависимые.

Если банк простил человеку долг по ипотеке, требуется заплатить налог. Но банк идет на это, потому что заемщик попал в трудную жизненную ситуацию, а налог – финансовая нагрузка. Теперь НДФЛ с прощенного долга платить не придется.

Депутаты напоминают, что по действующему законодательству, освобождены от уплаты НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту: