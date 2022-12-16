Необлагаемые НДФЛ доходы

⚡ От НДФЛ освободили часть доходов

Если банк простил человеку долг по ипотеке, с этой суммы не придется платить налог на доходы. Такое правило будет работать для доходов физлиц, полученных с начала 2022 года.

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Госдума в третьем чтении приняла поправку, которая освобождает от НДФЛ доходы, полученные при полном или частичном прекращении в 2022–2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Условия: кредитная организация находится на территории РФ, банк и гражданин не взаимозависимые.

Если банк простил человеку долг по ипотеке, требуется заплатить налог. Но банк идет на это, потому что заемщик попал в трудную жизненную ситуацию, а налог – финансовая нагрузка. Теперь НДФЛ с прощенного долга платить не придется.

Депутаты напоминают, что по действующему законодательству, освобождены от уплаты НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту:

  • при реструктуризации такого кредита в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков;
  • при прекращении обязательства по ипотеке при передаче банку в собственность заложенного имущества;
  • при частичном прекращении обязательства по ипотечному кредиту, выданному в период до 1 октября 2014 года.
УСН

Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку

С введением единого налогового платежа с 1 января 2023 года изменились сроки представления налоговых деклараций. Это касается и деклараций за 2022 год, которые сдаются в 2023 году.

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