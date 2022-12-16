У Ozon появился сервис лояльности для магазинов и общепита

Новый сервис «Ozon Бонус» позволяет бизнесам создавать собственные программы лояльности, сообщает «РБ». Система ориентирована на кафе, рестораны и сферу услуг.

Продавцы задают условия начисления и списания бонусов, а покупатели могут их тратить в офлайн точках продавца и в его онлайн-магазине на маркетплейсе Ozon. Бонусы доступны по QR-коду, который покупатель показывает на кассе или с помощью уникального цифрового кода, который можно ввести в мобильном приложении маркетплейса.

Бонусы можно отправлять тем, кто уже совершал покупки у продавца, а также потенциальным клиентам в радиусе 10 километров от конкретной розничной точки.

«Программа лояльности доступна, даже если вы не продаете товары на маркетплейсе. Пользователи Ozon смогут прийти к вам и получить бонусы», – сообщается на сайте.

Пока что система работает в тестовом режиме и доступна вне зависимости от наличия онлайн-витрины продавца на Ozon. Персональные данные покупателей компаниям не передаются.