Экономика России

⚡ Ставку ЦБ оставили на уровне 7,5%

ЦБ сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.

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Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос – сдержанным, отметили в ЦБ.

28 февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

Потом ставка начала снижаться:

  • с 11 апреля – с 20% до 17%;
  • с 4 мая – с 17% до 14%;
  • с 27 мая – с 14% до 11%;
  • с 14 июня – с 11% до 9,5%;
  • с 25 июля – с 9,5% до 8%;
  • с 19 сентября – с 8% до 7,5%.

Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.

Кстати, депутаты и бизнесмены просят снизить ключевую ставку до 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей экономики.

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