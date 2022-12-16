⚡ Ставку ЦБ оставили на уровне 7,5%

Выездная налоговая проверка не бывает абсолютной неожиданностью для компании, ведущей реальную бизнес-деятельность. К ней всегда можно подготовиться. Ну а уж если она уже на пороге – расскажем о том, какие ошибки проверяющие совершают чаще всего и как их обратить в свою пользу.