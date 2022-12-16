⚡ Ставку ЦБ оставили на уровне 7,5%

Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос – сдержанным, отметили в ЦБ.
28 февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.
Потом ставка начала снижаться:
- с 11 апреля – с 20% до 17%;
- с 4 мая – с 17% до 14%;
- с 27 мая – с 14% до 11%;
- с 14 июня – с 11% до 9,5%;
- с 25 июля – с 9,5% до 8%;
- с 19 сентября – с 8% до 7,5%.
Историю изменения ключевой ставки смотрите здесь.
Кстати, депутаты и бизнесмены просят снизить ключевую ставку до 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей экономики.