Бухгалтерам расскажут, какие изменения внести в кадровый учет из-за поправок в ТК

И это только часть изменений, которые нужно учитывать в наступающем году по части кадров.

А еще перенос выходных дней, новый МРОТ, работа с платформой «Работа в России».

Мы пригласили Наталью Цуркан, юриста по трудовому праву, кадрового аудитора, основателя школы «ТРУДСИТИ» провести вебинар и рассказать сразу обо всем.

19 декабря пройдет бесплатный вебинар по кадровому учету.

Узнаете, как:

Переходить в «цифру»: КЭДО.

Работать по новым правилам с больничными.

Работать с порталом «Работа в России».

Применять новый размер МРОТ.

Учитывать в работе нововведения в ТК РФ ввиду мобилизации.

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