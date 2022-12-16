Бухгалтерам расскажут, какие изменения внести в кадровый учет из-за поправок в ТК

И это только часть изменений, которые нужно учитывать в наступающем году по части кадров.
А еще перенос выходных дней, новый МРОТ, работа с платформой «Работа в России».
Мы пригласили Наталью Цуркан, юриста по трудовому праву, кадрового аудитора, основателя школы «ТРУДСИТИ» провести вебинар и рассказать сразу обо всем.
19 декабря пройдет бесплатный вебинар по кадровому учету.
Узнаете, как:
- Переходить в «цифру»: КЭДО.
- Работать по новым правилам с больничными.
- Работать с порталом «Работа в России».
- Применять новый размер МРОТ.
- Учитывать в работе нововведения в ТК РФ ввиду мобилизации.