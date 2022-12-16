НДФЛ

ФНС тоже хочет подарок: супруга экс-депутата не заплатила НДФЛ за подарок стоимостью 17,5 миллионов рублей

Не забудьте поделиться с ФНС и заплатить НДФЛ с дорогих подарков.

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Юлия Телепнева, жена бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, не заплатила НДФЛ в размере 2,2 млн рублей, сообщает «РБК». Налог начислили за подарок от сестры мужа стоимостью 17,5 млн рублей.

В суде межрайонная ИФНС России № 21 по Пермскому краю доказала, что общая задолженность Телепневой по НДФЛ и пени составляет 2,3 млн рублей.

В апелляционной жалобе Юлия Телепнева сообщила, что сестра мужа – близкая родственница, и ее подарок не должен облагаться налогом.

Представитель ФНС России напомнил, что по Семейному кодексу золовка не относится к кругу близкий родственников. За дорогие подарки нужно платить 13% НФДЛ, они учитываются при определении налоговой базы.

Суд оставил решение о взыскании без изменения, и оно вступило в силу.

Сестра мужа Елена Панова является директором и единственным учредителем двух пермских компаний – ООО «Мода» и ООО «Деним». Они занимаются розничной торговлей мужской, женской и детской одеждой.

Александр Телепнев получил скандальную известность после того, как в 2019 году избил музыканта DJ Smash, получил 2 года лишения свободы и выплатил артисту 9 млн рублей компенсации.

Экс-депутат добился условно-досрочного освобождения (неотбытый срок – 1 год 4 месяца 14 дней).

16 декабря 2022 года в Ленинском районном суде Перми будет слушание по новому уголовному делу Телепнева. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С 24 мая 2022 года обвиняемому запретили пользоваться интернетом и телефоном.

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