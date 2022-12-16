Кадры

TikTok увольняет российских сотрудников

Решение связано с тем, что сервис не может полноценно работать на территории РФ.

Версия для печати

Китайский видеосервис TikTok сообщил, что сокращает штат сотрудников в России, сообщают «РИА Новости».

После того как в марте 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ, социальная сеть TikTok заявила о том, что прекращает распространять новые видеоматериалы в стране.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса», – сообщает TikTok.

В ноябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что сеть TikTok по-прежнему популярна.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно

Бухгалтеров замучил ЕНП: говорят про него из каждого утюга, а конкретику не дают. Вот сейчас, например, подвис вопрос по взносам. Делать по ним уведомления все-таки надо, считает ФНС. Но это неточно, потому что окончательный ответ может дать только Минфин.

«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно
ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики рекомендуют уплатить НДФЛ за декабрь в декабре

В связи с введением единого налогового платежка бухгалтеры волнуются, как платить НДФЛ, у которого срок перечисления – 9 января 2023 года. ФНС предлагает три способа для декабрьского НДФЛ.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?

Договор ГПХ – одна из форм сотрудничества работодателя с исполнителем работ и имеет свои нюансы. Особенно аккуратными при оформлении взаимоотношений в рамках ГПХ необходимо быть работодателям в отрасли клининга и автоперевозок. Именно они сейчас находятся под пристальным вниманием налоговиков в связи с процессами обелениями этих сфер.

ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?
Налоги, взносы, пошлины

Как бухгалтеру платить налоги в 2023 году

Изменения в системе оплаты налогов, единый налоговый платеж, единый налоговый счет… – слышали такое? – Конечно слышали, – скажете вы. Так вот, слышали – забудьте и живите дальше, платите налоги как и прежде… но не как прежде. Как так? – спросите вы, – давайте разбираться.

Как бухгалтеру платить налоги в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Регистрация и ликвидация бизнеса

Московская МИ ФНС №46 отказывает в регистрации адреса с номером офиса, если его нет в ФИАС

Бизнес вносит изменения в ЕГРЮЛ в части юрадреса, но порой получает отказ. Причем такие отказы идут рандомно. Одним адрес регистрируют, другим отказывают.

Маркетинг

Выбираем лучший коллаж 2022 на «Клерке»

Когда вы читаете наши статьи, обзоры или интервью, то часто видите особые «клерковские» обложки-коллажи. В этом стиле работает наш бильд-редактор Вера Ревина. Мы отобрали самые забавные и оригинальные картинки и предлагаем вам выбрать лучший коллаж.

Читать еще