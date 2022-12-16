TikTok увольняет российских сотрудников

Китайский видеосервис TikTok сообщил, что сокращает штат сотрудников в России, сообщают «РИА Новости».

После того как в марте 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ, социальная сеть TikTok заявила о том, что прекращает распространять новые видеоматериалы в стране.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса», – сообщает TikTok.

В ноябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что сеть TikTok по-прежнему популярна.